«Підемо на дискотеку на Ібіці»: Усик дав яскраві відповіді про Джошуа, Альвареса та Чісору
Український чемпіон відверто відповів на серію несподіваних запитань
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) взяв участь у бліц-опитуванні, де відповів на серію запитань про своїх колег по рингу. Слова наводить YouTube-канал BBC Sport.
Український боксер розповів, кому із суперників довірив би кулінарію, з ким не хотів би опинитися в одному літаку та до кого звернувся б у скрутну хвилину:
— Кому б ви довірили приготувати вам їжу?
— Тоні Беллью.
— З ким би ви найменше хотіли сидіти поруч у літаку під час тривалої подорожі?
— Канело.
— Ви не хотіли б сидіти поруч з Канело?
— А, не хотів би сидіти? Я не хотів би сидіти поруч з Дереком Чісорою.
— З ким би ви пішли на вечірку?
— Теренс Кроуфорд.
— А Ей Джей сказав, що пішов би з вами...
— Звичайно, з Ей Джеєм. Ей Джей, Кроуфорд, Канело — ми б всі разом пішли. Ми говорили про це з чемпіоном: «Коли ти станеш абсолютним чемпіоном, ми підемо на дискотеку на Ібіці». Бум, бум, бум.
— Кому б ви зателефонували в надзвичайній ситуації?
— Ей Джею.
— Кому б ви довірили секрет?
— Собі.
— Цікаво, Ей Джей сказав те саме — тільки Ей Джею. А Усик — тільки Усику?
— Тільки Усику, так.
— Чому?
— Бо я знаю, хто я.
Чісора хоче побити Усика поза боксерським рингом.