Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) взяв участь у бліц-опитуванні, де відповів на серію запитань про своїх колег по рингу. Слова наводить YouTube-канал BBC Sport.

Український боксер розповів, кому із суперників довірив би кулінарію, з ким не хотів би опинитися в одному літаку та до кого звернувся б у скрутну хвилину:

— Кому б ви довірили приготувати вам їжу?

— Тоні Беллью.

— З ким би ви найменше хотіли сидіти поруч у літаку під час тривалої подорожі?

— Канело.

— Ви не хотіли б сидіти поруч з Канело?

— А, не хотів би сидіти? Я не хотів би сидіти поруч з Дереком Чісорою.

— З ким би ви пішли на вечірку?

— Теренс Кроуфорд.

— А Ей Джей сказав, що пішов би з вами...

— Звичайно, з Ей Джеєм. Ей Джей, Кроуфорд, Канело — ми б всі разом пішли. Ми говорили про це з чемпіоном: «Коли ти станеш абсолютним чемпіоном, ми підемо на дискотеку на Ібіці». Бум, бум, бум.

— Кому б ви зателефонували в надзвичайній ситуації?

— Ей Джею.

— Кому б ви довірили секрет?

— Собі.

— Цікаво, Ей Джей сказав те саме — тільки Ей Джею. А Усик — тільки Усику?

— Тільки Усику, так.

— Чому?

— Бо я знаю, хто я.

Чісора хоче побити Усика поза боксерським рингом.