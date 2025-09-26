Олег Гончар

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла, що у неї синдром полікістозних яєчників, який виявили у 2020 році після різкої втрати ваги перед ЧС-2019.

Через неправильний діагноз щодо кишківника та некоректне лікування спортсменка втратила 4,5 кг за два тижні, спаливши жирову масу.

«Це гормони. Спочатку все було гаразд, але через місяць почали сипатися мої гормони. Зник цикл, потім він наче відновився, але взимку з’явився біль, і мені поставили діагноз». Марина Бех-Романчук

Вона зазначила, що повноцінне лікування ускладнене через ризики, пов’язані з допінг-контролем.

«Багато хто думає, що спортсмени роблять, що хочуть, але позитивна проба – не завжди свідомий вибір». Марина Бех-Романчук

Нагадаємо, що дискваліфікована на чотири роки Бех-Романчук чекає на первістка.