Бех-Романчук: «Звісно, я дам інтерв’ю. Запис запланований на 5 вересня»
Відома легкоатлетка вирішила відкрити занавіс
близько 1 години тому
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук повідомила, що найближчим часом дасть інтерв’ю щодо своєї тривалої дискваліфікації.
«Друзі, звісно, я дам інтерв’ю. Запис запланований на 5 вересня. Чому так пізно? А все тому, що людина, яка була двічі госпіталізована до лікарні та між цим всім фізично не могла нікуди виходити з дому, не може чудодійним чином дати якесь інтерв’ю.
І навіть якщо спортсмен мовчить, не забувайте, що у нього є команда, яка його захищає, і що для захисту може бути важливим мовчання. Спортсмени – не юристи, і вони роблять те, що їм говорить їх команда та те, що допоможе у захисті.
Тому критика тут недоречна і звинувачення також. Інтерв’ю буде не спортивному виданню, бо одне з найбільших мене дуже розчарувало.
Вони не змогли якісно ознайомитись навіть з тією інформацією, що була в загальному доступі (повірте, якби я була в нормальному стані, я б сказала свою думку щодо брехливої інфи про підвищений тестостерон та одне з останнього (що я відмовилась відкривати пробу Б).
Хоча вона була відкрита за заявкою моєї команди та за мій власний кошт відповідно були проведені всі необхідні аналізи».
Нагадаємо, що Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Втім, легкоатлетка не погодилася на угоду зі скорочення дискваліфікації.