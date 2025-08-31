Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук повідомила, що найближчим часом дасть інтерв’ю щодо своєї тривалої дискваліфікації.

«Друзі, звісно, я дам інтерв’ю. Запис запланований на 5 вересня. Чому так пізно? А все тому, що людина, яка була двічі госпіталізована до лікарні та між цим всім фізично не могла нікуди виходити з дому, не може чудодійним чином дати якесь інтерв’ю.

І навіть якщо спортсмен мовчить, не забувайте, що у нього є команда, яка його захищає, і що для захисту може бути важливим мовчання. Спортсмени – не юристи, і вони роблять те, що їм говорить їх команда та те, що допоможе у захисті.

Тому критика тут недоречна і звинувачення також. Інтерв’ю буде не спортивному виданню, бо одне з найбільших мене дуже розчарувало.

Вони не змогли якісно ознайомитись навіть з тією інформацією, що була в загальному доступі (повірте, якби я була в нормальному стані, я б сказала свою думку щодо брехливої інфи про підвищений тестостерон та одне з останнього (що я відмовилась відкривати пробу Б).

Хоча вона була відкрита за заявкою моєї команди та за мій власний кошт відповідно були проведені всі необхідні аналізи».