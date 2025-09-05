Олімпійська чемпіонка – про допінг Бех-Романчук: «Нам важливо триматися чесного спорту»
Титулована німкеня не стала засуджувати Марину
33 хвилини тому
Марина Бех-Романчук / Фото - Суспільне
Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 з легкої атлетики німкеня Малайка Міхамбо для Суспільне Спорт прокоментувала дискваліфікацію титулованої української стрибунки у довжину Марини Бех-Романчук.
«Так, це гучна історія, але я не хочу нікого засуджувати. Думаю, нам важливо триматися чесного й чистого спорту».
Італійка Ларіса Япікіно вважає, що для повноцінного висновку щодо Бех-Романчук потрібно «прочитати всі документи»:
«Багато не стежила. Вважаю, що нам спершу треба прочитати всі документи – і тоді можна формувати думку».
Нагадаємо, що Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Втім, легкоатлетка не погодилася на угоду зі скорочення дискваліфікації.