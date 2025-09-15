Бех-Романчук чекає на первістка
Спортивна пара легкоатлетки та плавця очікує на поповнення
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук у своєму Instagram повідомила про вагітність:
1+1=3.
Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли
Коли здалось що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного ми за декілька днів дізнаємось про тебе.
Цей шлях був важким але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко.
Нагадаємо, що Бех-Романчук відсторонили на 4 роки через позитивний допінг-тест.