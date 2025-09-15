Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук у своєму Instagram повідомила про вагітність:

1+1=3.

Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли

Коли здалось що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного ми за декілька днів дізнаємось про тебе.

Цей шлях був важким але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко.