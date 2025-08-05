Бронзовий призер Олімпіади-2024 записав своє ім'я в історію, наблизившись до Бубки
Грек встановив особистий та національний рекорди
15 хвилин тому
Еммануїл Караліс здобув перемогу на чемпіонаті Греції зі стрибків з жердиною.
25-річний грецький спортсмен під час цього турніру встановив особистий та національний рекорди, подолавши планку на висоті 6,08 метра.
За даними European Athletics, цей результат дозволив Каралісу стати лише четвертим спортсменом в історії стрибків із жердиною, якому вдалося подолати планку на висоті щонайменше 6,08 м.
До цього висота 6,08 м підкорялася лише трьом легкоатлетам в історії: Сергію Бубці (Україна), Рено Лавіллені (Франція) та Арману Дюплантісу (Швеція).
Караліс – бронзовий призер Олімпіади-2024 у Парижі, а також чемпіон Європи 2025 року у стрибках з жердиною у приміщенні. Минулого року він також став срібним призером світової першості у цій дисципліні.
Особисті рекорди спортсменів, які брали висоту щонайменше 6,08 м:
1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,28 м
2. Рено Лавільєні (Франція) – 6.16
3. Сергій Бубка (Україна) – 6.15
4. Еммануїл Караліс (Греція) – 6.08
Нагадаємо, Михайло Кохан виборов золото Універсіади-2025 у метанні молота.