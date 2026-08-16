Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свою перемогу на чемпіонаті Європи-2026 із легкої атлетики.

Завжди приємно вигравати золоту нагороду для своєї країни і для людей. Звичайно, [цей момент] дуже швидкочасний, тому що перше своє «золото» чемпіонату Європи я виграла у 2022 році. Тобто це був перший рік [повномасштабної] війни.

Було прохолодно, але для цього в мене є мій матрац і кофта. Дуже допомогли мені. Так, вітер був. Він насправді дув постійно, майже в обличчя, але в принципі ми тренувалися теж в таких умовах. З мого дитинства, на рідному стадіоні теж, коли стрибаю, вітер в обличчя.

Були помилки в розбігу на мою дугу, тобто це й те, чого не вийшло стрибнути 2.01 м. Тобто я дуже рада, що виграла третє "золото" чемпіонату Європи, але результат, звичайно, хотіла би повище до неба, але нічого. Головне, що медаль є.

На 1.95 м це взагалі прикольчик такий стався. Насправді з першої спроби начебто по відчуттях біглося добре, але насправді трішечки розстила перед останнім кроком перед відштовхуванням, і так вийшло. Але вирішила стрибати другу спробу і в принципі стрибнула з запасом, і потім 1.97 м [підкорила] з першої спроби, що дало мені в принципі цю нагороду. Амбіції були дуже великі. Звичайно, хотілося стрибнути 2.01 м і ще вище, але нічого, працюємо далі.

Мене дуже здивувала Ангеліна Топич, тому що я була в шоці, коли вона не взяла 1.88 м, на жаль, тому що це була одна з фавориток. Тобто багато людей думали, що вона буде в медалях. Але спорт — це така штука, коли один день ти виграєш, другий день ти на подіумі, потім можеш і поза подіумом бути. Але тут найголовніше не здаватися і просто щось проаналізувати і піти далі, і вийти в сектор потім ще сильнішою.

Я думала, що дівчата ще зможуть стрибнути 1.97 м та ми будемо стрибати ще 1.99 м. Тобто в мене не було [тієї думки, що 1.97 м — вирішальна висота]. Але, звичайно, мені хотілося стрибнути з першої спроби і взагалі хотілось стрибати з першої спроби, але вийшло, як вийшло, – передає слова Магучіх «Суспільне Спорт».