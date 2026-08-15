Оляновська здобула бронзу у півмарафоні зі спортивної ходьби на ЧЄ-2026 з легкої атлетики
Для синьо-жовтих це третя медаль на континентальній першості
Українка Людмила Оляновська виборювала бронзову медаль у півмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики.
Оляновська подолала дистанцію за 1:31.07 години, поступившись срібній призерці Олександрині Міхай з Італії трьома секундами. Переможницею змагань стала представниця Іспанії Марія Перес.
Ще одна українська спортсменка, Марія Сахарук, фінішувала 8-ю з результатом 1:34.28 години.
Ця медаль стала третьою для збірної України на Євро-2026. Раніше бронзу у метанні молота здобув Михайло Кохан, а срібло у стрибках у висоту виграв Олег Дорощук.