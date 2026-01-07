Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх в інтерв’ю sport-express.ua розповіла, яку максимальну висоту ставить собі за ціль:

Дуже хочеться йти крок за кроком. Спочатку стрибнути на 2,11, щоб це був новий світовий рекорд.

До рекордної висоти 2.10 я йшла довгі роки тренувань і праці. Звичайно, є мрія, ціль. Тобто йти до цифри 2,15. Я буду робити все, що від мене залежить, щоб з часом подолати цю висоту.