Магучіх відкриє сезон: перші змагання заплановані в Україні
Легкоатлетка буде змагатися у Львові
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх у коментарі Суспільне Спорт розповіла, з яких змагань розпочне новий сезон в Україні.
Відкриваю сезон 17 січня у Львові на Меморіалі Дем’янюка. І я ще виступатиму на чемпіонаті України наприкінці лютого. Вже розпочалася підготовка. Готуємося, щоб показати найвищий результат.
Дюплантіс – найкращий спортсмен Європи 2025 року, Усик – поза топ-10.