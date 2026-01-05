Чому Магучіх залишилася в Україні: відверта розповідь олімпійської чемпіонки
Легкоатлетка поділилася подробицями тренувань в Україні під час війни
близько 2 годин тому
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх наразі перебуває у рідному Дніпрі, незважаючи на постійні обстріли.
За її словами, саме тут, серед близьких, друзів і домашнього кота, вона відчуває себе краще, ніж за кордоном. Слова наводить sport-express.ua.
За останні три роки ми постійно їздили з одного міста до іншого, щоб готуватися до змагань і показувати найвищі результати. Але від цього психологічно втомлюєшся. Тому осінь-зиму я вирішила бути вдома. Незважаючи на постійні обстріли, ти все одно відчуваєш себе краще, ніж за кордоном.
Спортсменка зазначила, що обстріли та повітряні тривоги забороняють тренування, а під час небезпеки вона перебуває в укритті.
Магучіх відкриє сезон: перші змагання заплановані в Україні.