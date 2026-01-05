Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх наразі перебуває у рідному Дніпрі, незважаючи на постійні обстріли.

За її словами, саме тут, серед близьких, друзів і домашнього кота, вона відчуває себе краще, ніж за кордоном. Слова наводить sport-express.ua.

За останні три роки ми постійно їздили з одного міста до іншого, щоб готуватися до змагань і показувати найвищі результати. Але від цього психологічно втомлюєшся. Тому осінь-зиму я вирішила бути вдома. Незважаючи на постійні обстріли, ти все одно відчуваєш себе краще, ніж за кордоном. Ярослава Магучіх

Спортсменка зазначила, що обстріли та повітряні тривоги забороняють тренування, а під час небезпеки вона перебуває в укритті.

Магучіх відкриє сезон: перші змагання заплановані в Україні.