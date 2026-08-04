Сергій Разумовський

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026 року вдруге вручатимуть спеціальні золоті корони. Окрім престижної відзнаки, переможці отримають і значну фінансову винагороду – по 50 тисяч євро.

Організатори повідомили, що загалом розіграють десять таких нагород – по п’ять серед чоловіків і жінок. Визначатимуть найкращих атлетів не в кожній окремій дисципліні, а в межах п’яти об’єднаних груп.

Якщо згадувати найвідомішу українську легкоатлетку Ярославу Магучіх, то до однієї з категорій увійдуть усі види стрибків: стрибки у висоту, довжину, з жердиною та потрійний стрибок. В інших групах також об’єднають споріднені легкоатлетичні дисципліни.

Переможця та переможницю в кожній категорії визначать за очковою системою World Athletics. Спеціальна таблиця дасть змогу порівняти результати спортсменів у різних видах програми та встановити найкращий показник серед представників кожної групи.

Уперше золоті корони вручили на чемпіонаті Європи 2024 року, який проходив у Римі. Після успішного дебюту організатори вирішили зберегти цю практику й на наступній континентальній першості.

Магучіх, Кохан та інші. ФЛАУ оголосила склад збірної України на чемпіонат Європи-2026.