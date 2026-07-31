Сергій Разумовський

Збірна України з легкої атлетики оголосила остаточну заявку на чемпіонат Європи – один із ключових турнірів нинішнього сезону. Перелік спортсменів, які захищатимуть честь країни на континентальній першості в Бірмінгемі, опублікувала Федерація легкої атлетики України.

До складу української команди увійшли 25 атлетів і атлеток, які виступатимуть у бігових дисциплінах, стрибках, метаннях і спортивній ходьбі. Серед учасників – представники як досвідчені лідери збірної, так і спортсмени, які претендуватимуть на високі місця у своїх видах програми.

У заявці не буде Юлії Левченко. Українська стрибунка у висоту не виходить на старт із середини червня через травму, тому не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2026

400 метрів, чоловіки – Олександр Погорілко;

– Олександр Погорілко; 110 метрів із бар’єрами, чоловіки – Дмитро Багінський та Олег Кукота;

– Дмитро Багінський та Олег Кукота; 400 метрів із бар’єрами, жінки – Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна;

– Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна; стрибки у висоту, жінки – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко;

– Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко; стрибки у висоту, чоловіки – Олег Дорощук, Роман Петрук та Дмитро Нікітін;

– Олег Дорощук, Роман Петрук та Дмитро Нікітін; стрибки з жердиною, жінки – Марина Килипко;

– Марина Килипко; стрибки з жердиною, чоловіки – Олександр Онуфрієв та Владислав Малихін;

– Олександр Онуфрієв та Владислав Малихін; стрибки у довжину, жінки – Ірина Будзинська;

– Ірина Будзинська; метання молота, жінки – Ірина Климець;

– Ірина Климець; метання молота, чоловіки – Михайло Кохан;

– Михайло Кохан; метання списа, чоловіки – Артур Фельфнер;

– Артур Фельфнер; спортивна ходьба, півмарафон, жінки – Людмила Оляновська та Марія Сахарук;

– Людмила Оляновська та Марія Сахарук; спортивна ходьба, марафон, жінки – Ганна Шевчук;

– Ганна Шевчук; спортивна ходьба, півмарафон, чоловіки – Микола Рущак та Роман Горбачов;

– Микола Рущак та Роман Горбачов; спортивна ходьба, марафон, чоловіки – Сергій Світличний, Мар’ян Закальницький та Іван Банзерук.

Однією з головних претенденток України на медаль стане Ярослава Магучіх. Окрім неї, високі очікування пов’язані з виступами Ірини Геращенко, Олега Дорощука, Михайла Кохана та інших представників команди.

«Не задоволена». Магучіх категорично відреагувала на «срібло» у Лондоні.