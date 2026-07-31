Магучіх, Кохан та інші. ФЛАУ оголосила склад збірної України на чемпіонат Європи-2026
Відомо, у якому складі синьо-жовті поїдуть до Бірмінгема
Збірна України з легкої атлетики оголосила остаточну заявку на чемпіонат Європи – один із ключових турнірів нинішнього сезону. Перелік спортсменів, які захищатимуть честь країни на континентальній першості в Бірмінгемі, опублікувала Федерація легкої атлетики України.
До складу української команди увійшли 25 атлетів і атлеток, які виступатимуть у бігових дисциплінах, стрибках, метаннях і спортивній ходьбі. Серед учасників – представники як досвідчені лідери збірної, так і спортсмени, які претендуватимуть на високі місця у своїх видах програми.
У заявці не буде Юлії Левченко. Українська стрибунка у висоту не виходить на старт із середини червня через травму, тому не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи.
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2026
- 400 метрів, чоловіки – Олександр Погорілко;
- 110 метрів із бар’єрами, чоловіки – Дмитро Багінський та Олег Кукота;
- 400 метрів із бар’єрами, жінки – Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна;
- стрибки у висоту, жінки – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко;
- стрибки у висоту, чоловіки – Олег Дорощук, Роман Петрук та Дмитро Нікітін;
- стрибки з жердиною, жінки – Марина Килипко;
- стрибки з жердиною, чоловіки – Олександр Онуфрієв та Владислав Малихін;
- стрибки у довжину, жінки – Ірина Будзинська;
- метання молота, жінки – Ірина Климець;
- метання молота, чоловіки – Михайло Кохан;
- метання списа, чоловіки – Артур Фельфнер;
- спортивна ходьба, півмарафон, жінки – Людмила Оляновська та Марія Сахарук;
- спортивна ходьба, марафон, жінки – Ганна Шевчук;
- спортивна ходьба, півмарафон, чоловіки – Микола Рущак та Роман Горбачов;
- спортивна ходьба, марафон, чоловіки – Сергій Світличний, Мар’ян Закальницький та Іван Банзерук.
Однією з головних претенденток України на медаль стане Ярослава Магучіх. Окрім неї, високі очікування пов’язані з виступами Ірини Геращенко, Олега Дорощука, Михайла Кохана та інших представників команди.
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