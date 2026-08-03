Денис Сєдашов

Українська тенісистка Вероніка Подрез (134 WTA) успішно розпочала виступи на хардовому турнірі серії WTA 125 у Варшаві (Польща).

У стартовому матчі (1/16 фіналу) українка у двох сетах переграла представницю Австралії Єлену Мічич (269 WTA). Поєдинок тривав 1 годину та 36 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6 (7:4).

Впродовж зустрічі Подрез виконала 3 ейси, припустилася 7 подвійних помилок, реалізувала 5 із 11 брейк-поінтів та віддала 3 гейми на власній подачі.

У другому колі змагань Подрез зустрінеться з переможницею паралельного поєдинку між Вікторією Грунчаковою та Сюзан Бандеккі.

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