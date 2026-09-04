У Брюсселі визначили переможця фіналу Діамантової ліги-2026 зі стрибків у висоту. Українець Олег Дорощук, який приїхав на турнір лідером світового рейтингу та віцечемпіоном Європи, здобув бронзову нагороду. Для нього це третій поспіль подіум у фіналі сезону: у 2024 і 2025 роках він ставав срібним призером.

Дорощук безпомилково подолав висоти 2,16, 2,21 та 2,25 метра. До останньої планки разом із ним дійшов лише Джанмарко Тамбері, а загалом у секторі залишалися чотири спортсмени. На висоті 2,28 метра українець використав усі три спроби без успіху й завершив виступ із результатом 2,25 метра.

Тамбері також не взяв 2,28 метра, але після однієї невдалої спроби переніс планку. На висоті 2,32 метра італієць не зміг скористатися своїм шансом, тому розділив бронзу з Дорощуком. Жоден із фіналістів не подолав цю планку.

Перемогу здобув поляк Матеуш Колодзейські, який із першої спроби взяв 2,28 метра. Американець Джувон Гаррісон подолав цю висоту лише з третьої спроби, тому за додатковими показниками посів друге місце.

Підсумки фіналу: Матеуш Колодзейські та Джувон Гаррісон – по 2,28 метра, Олег Дорощук і Джанмарко Тамбері – по 2,25. У суботу, 5 вересня, о 21:10 за київським часом у жіночому секторі виступлять Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.