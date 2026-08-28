Магучіх і Геращенко – фіналістки Діамантової ліги сезону-2026, Левченко – перша запасна
Україна знову матиме двох спортсменок у секторі для стрибків у висоту
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту.
Україна дев’ятий рік поспіль представлена щонайменше двома легкоатлетками у фіналі у цьому секторі.
Їхніми суперницями стануть: австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, представниця Ямайки Ламара Дістен та сербка Ангеліна Топич.
Юлія Левченко не відібралася до фіналу, однак вона є першою запасною.
Рейтинг найкращих стрибунок у висоту за підсумками етапів Діамантової ліги:
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 28 очок
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 26 очок
3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 21 очко
4. Ірина Геращенко (Україна) — 21 очко
5. Ламара Дістен (Ямайка) – 18 очок
6. Ангеліна Топич (Сербія) – 16 очок
7. Юлія Левченко (Україна) – 13 очок
8. Марія Жодзік (Польща) – 13 очок
Фінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі 4-5 вересня.
Нагадаємо, Геращенко повторила особистий рекорд і сенсаційно витіснила Магучіх із подіуму в Цюриху.
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