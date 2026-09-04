Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив про можливість подання спільної заявки з Польщею для проведення чемпіонату світу-2042. Його слова передає Politico.

Найближча вільна дата для проведення чемпіонату світу — десь у 2040-х роках. Тож планувати це потрібно вже зараз. Євро-2012? Було б дуже логічно повторити цей успішний досвід. Така заявка могла б привернути увагу інвесторів.

Україно-польські стосунки? Ми працюватимемо над цим… Ми й надалі залишаємося країною, орієнтованою на найвищі спортивні досягнення. Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі труднощі.

Ми зацікавлені в цьому, але все починається з ініціативи спортивної спільноти чи спортивної федерації. Тож побачимо.