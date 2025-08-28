Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги
Українець у боротьбі за перемогу поступився олімпійському чемпіону Керру
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
У швейцарському Цюриху завершилися змагання фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту серед чоловіків.
Єдиним представником України був Олег Дорощук. Українець у боротьбі за золоті нагороди змагався з олімпійським чемпіоном Гамішем Керром. Все вирішувалося на висоті 2.34 м – особистому рекорді Дорощука. Так як новозеландець взяв з першої спроби планку 2.32, Олег переніс два стрибки на висоту 2.34, але повторити PB не вдалося. Відтак, став віцечемпіоном Діамантової ліги.
Нагадаємо, що віцечемпіонкою ДЛ-2025 стала і Ярослава Магучіх.