«Атмосфера була особливою». Дорощук про дебютну перемогу на етапі Діамантової ліги
Український легкоатлет розповів про свій тріумф
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Український стрибун у висоту Олег Дорощук поділився враженнями після перемоги на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Я чудово почувався, а атмосфера на стадіоні була особливою. Минулого року я вперше виступав у Брюсселі й полюбив цей стадіон, тож повернутися сюди й перемогти — неймовірне відчуття.
Дорощук виграв етап Діамантової ліги в Брюсселі.
