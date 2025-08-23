Дорощук кваліфікувався до фіналу Діамантової ліги
Турнір пройде у Цюриху
близько 1 години тому
Олег Дорощук / Фото - Суспільне
Український легкоатлет Олег Дорощук кваліфікувався до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту.
Дорощук увійшов до трійки спортсменів, які взяли висоту 2,22 м на етапі у Брюсселі. Дорощук гарантував собі фініш на подіумі.
Олегу для кваліфікації у фінал Діамантової ліги достатньо було потрапити у топ-6.
Фінал пройде у швейцарському Цюриху з 27 по 28 серпня.
Нагадаємо, Дорощук вдруге поспіль відібрався у фінал сезону Діамантової ліги. Він – третій українець, що зміг кваліфікуватися до фіналу – після стрибунок у висоту Ярослави Магучіх та Юлії Левченко.
Олег вперше у кар'єрі виграв етап Діамантової ліги.
