Дорощук у фіналі Діамантової ліги. Відеотрансляція
Українець увійшов до шістки найкращих стрибунів у висоту
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
28 серпня відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків у рамках фіналу Діамантової ліги-2025.
До шістки найкращих легкоатлетів дисципліни пробився Олег Дорощук. За трансляцією слідкуйте на Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 18:53 за київським часом.
