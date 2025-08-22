Олег Гончар

На етапі Діамантової ліги в Брюсселі пройшли змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків чоловіків. Україну представили Олег Дорощук та Дмитро Нікітін.

Дорощук з першої спроби взяв 2.14 м, 2.18 м та 2.22, після чого стало зрозуміло, що він потрапив у призові трійку, оскільки ця висота стала бар’єром для інших.

Потім Олег з першої спроби взяв висоту 2.25, тоді як Томас Кармой з Бельгії зробив це з третьої, а Ромейн Бекфорд завершив виступи та став третім.

Висоту 2.28 м Дорощук та Кармой не взяли з двох спроб і останню перенесли на 2.30 м. Її вони теж не взяли, але за меншої кількості спроб Олег виграв змагання.

Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту

Олег Дорощук — 2.25 м Томас Кармой — 2.25 м Ромейн Бекфорд — 2.22 м

Останнє десяте місце посів українець Дмитро Нікітін, який взяв з третьої спроби планку 2.14 м, але не подолав 2.18 м.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Юлія Левченко на дощовому етапі Діамантової ліги в Лозанні стала шостою, а олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх остання.