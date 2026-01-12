Денис Сєдашов

Український стрибун у висоту Олег Дорощук визначився з першими стартами сезону-2026. Змагальний рік лідер чоловічої збірної України відкриє на Меморіалі Дем’янюка у Львові, який відбудеться 17 січня. Повідомляє Суспільне Спорт.

Дорощук уже п’ять разів ставав переможцем цього турніру.

Львівські змагання стануть для українця єдиним стартом у січні. У лютому чинний чемпіон Європи в приміщенні планує виступи на кількох міжнародних комерційних турнірах, а також участь у чемпіонаті України.

«Я на правильному шляху». Дюплантіс — про наступний світовий рекорд.