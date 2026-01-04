Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Арман Дюплантіс заявив, що вірить у реальність подальшого покращення світового рекорду та не виключає підкорення висоти 6,40 метра.

Шведський легкоатлет переконаний, що має потенціал рухатися ще вище, хоча розуміє, що цей шлях потребує часу й поступового прогресу. Слова наводить AIPS.

Я відчуваю, що поступово наближаюся до 6,40 м. Можливо, потрібно зробити ще кілька кроків, але я точно на правильному шляху. Я довів собі, що така висота є цілком реальною. Арман Дюплантіс

Водночас спортсмен наголосив, що не очікує миттєвого результату й не прив’язує до цього конкретні терміни.

Це не станеться автоматично чи магічно. Можливо, навіть не цього року. Але я знаю, що це в межах моїх можливостей протягом кар’єри. Я просто рухатимусь крок за кроком і дивитимусь, наскільки далеко зможу зайти. Арман Дюплантіс

