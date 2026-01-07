Магучіх: «Такого в голові немає, щоб стрибати заради грошей»
Ярослава визнала, що встановлення кожного персонал бесту дається важкою працею
15 хвилин тому
Фото: Getty Images
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх в інтерв’ю sport-express.ua зізналася, що на початку кар’єри взяти планку 2 метра для неї було неймовірним:
Світова федерація World Athletics дає гроші за світові рекорди. Але у нас кожен сантиметр – це плід дуже важкої праці. Коли була молодшою, мала особистий рекорд 1 метр 99 см, для мене стрибнути на два метри було щось фантастичним. Тому такого в голові немає, щоб стрибати заради грошей.
