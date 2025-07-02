Дорощук візьме участь в єтапі Діамантової ліги у Монако
Олег повертається на турніри після травми коліна
близько 1 години тому
Олег Дорощук / Фото - Суспільне
Український стрибун у висоту Олег Дорощук виступить на етапі Діамантової ліги у Монако. Про це повідомляє прес-служба турніру.
Олег вперше у своїй кар'єрі змагатиметься на етапі в Монако.
Турнір пройде у пʼятницю, 11 липня. Початок – о 20.55.
На етапі Діамантової ліги у Римі українець здобув срібло.
Нагадаємо, Дорощук пропустив командний чемпіонат Європи через пошкодження коліна.