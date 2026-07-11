Сергій Разумовський

Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув перемогу на етапі Діамантової ліги в Монако. Його найкращий результат у секторі склав 2.32 м, і саме цього вистачило, щоб удруге в кар’єрі виграти змагання такого рівня.

До старту в Монако Дорощук підходив уже в статусі одного з фаворитів. Раніше він став бронзовим призером етапу в Досі, а згодом на турнірі в Бердичеві показав найкращий результат сезону у світі, взявши 2.33 м. Конкуренція при цьому була серйозною: серед учасників були призери Дохи Маттео Сіолі та Мутаз Баршим, а загалом у сектор вийшли шість представників топ-10 світового рейтингу.

Починали спортсмени з планки 2.12 м, яку частина учасників, зокрема й Дорощук, пропустила. Першим боротьбу завершив німець Тобіас Потьє, який не впорався з 2.20 м. На 2.23 м турнір залишили Ян Штефела та Ерік Портільйо.

Українець упевнено увійшов у змагання й до висоти 2.26 м проходив усі планки з першої спроби. Натомість один із головних суперників, Мутаз Баршим, після невдачі на попередній висоті переніс спробу, але в сектор більше не вийшов.

Перші проблеми для Дорощука виникли на 2.28 м. Він узяв цю висоту лише з третьої спроби, фактично врятувавши себе від завершення виступу. Саме там визначився бронзовий призер: третім став індієць Аніл Кушаре з результатом 2.26 м. Попереду ж залишилися Дорощук і британець Кімані Джек.

На 2.30 м Джек був точнішим із першого стрибка, тоді як українцю знадобилися дві спроби. Але вирішальною стала планка 2.32 м: Дорощук перелетів її одразу, а британець повторити це не зміг.

Для Олега це вже друга перемога на етапах Діамантової ліги після тріумфу в Брюсселі у 2025 році. Також він продовжив подіумну серію, яка триває з 2024-го, до дев’яти стартів поспіль. У його активі на цих турнірах уже два золота, срібло, чотири бронзи та два срібла у фіналах сезону.

Раніше Дорощука номінували на звання легкоатлета місяця в Європі від European Athletics.