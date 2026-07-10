Сергій Разумовський

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії здолала Бельгію у напруженому матчі. Поєдинок завершився перемогою команди Луїса де ла Фуенте з рахунком 2:1.

У першому таймі команди обмінялися забитими м’ячами. Іспанія відкрила рахунок на 30-й хвилині завдяки голу Фабіана Руїса. Втім, бельгійці зуміли відповісти ще до перерви: на 41-й хвилині Шарль Де Кетеларе відновив рівновагу та залишив інтригу на другу половину зустрічі.

Ключовий момент матчу стався у другому таймі, коли травми зазнав основний голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа. Воротар скорчився від болю та потребував допомоги лікарів. Після паузи стало зрозуміло, що Куртуа не зможе продовжити гру, тож головний тренер бельгійців Руді Гарсія був змушений провести незаплановану заміну.

Замість Куртуа у ворота вийшов Сенне Ламменс. Саме епізод за його участю в підсумку став вирішальним. Наприкінці зустрічі після дальнього удару представник МЮ відбив м’яч перед собою, чим скористався Мікель Меріно. Півзахисник Іспанії опинився першим на добиванні та забив переможний м’яч на 88-й хвилині.

Для Меріно це вже другий важливий гол поспіль у плейоф турніру. Раніше він також приніс Іспанії перемогу в матчі проти Португалії, який завершився з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі збірна Іспанії пробилася до півфіналу чемпіонату світу-2026. Там команда зустрінеться з Францією. Це протистояння вже називають «прихованим фіналом» турніру, адже обидві збірні вважаються одними з головних претендентів на титул.

Чемпіонат світу-2026, чвертьфінал

Іспанія – Бельгія 2:1

Голи: Фабіан Руїс, 30, Меріно, 88 – Де Кетеларе, 41

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Порро, Лапорт, Кубарсі, Руїс (Педрі 55), Родрі, Баена (Торрес 55), Ямаль, Ольмо (Меріно 86), Оярсабаль (Вільямс 79)

Бельгія: Куртуа (Ламменс 71), де Кейпер (Сейс 61), Кастань, Мехеле, Нгой, Раскен, Ванакен (Лукаку 60), де Брюйне (Салемакерс 86), Доку, Троссард (Вітцель 60), де Кетеларе

Попередження: Кубарсі, Ляпорт – Де Брюйне, Вітсель