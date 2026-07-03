Денис Сєдашов

Український стрибун у висоту Олег Дорощук увійшов до числа претендентів на нагороду найкращому легкоатлету червня за версією European Athletics.

У червні Дорощук встановив найкращий результат сезону у світі, стрибнувши на 2.33 м на турнірі в Бердичеві. Також українець став бронзовим призером етапу Діамантової ліги в Досі.

У номінації також представлені Карл Бебендорф (біг на 3000 м з/п), Крістьян Чех (метання диска), Ян Шоссінан (метання молота) та Педро Пічардо (потрійний стрибок).

Голосування триватиме до 7 липня.

Українка Оляновська побила світовий рекорд, що тримався 36 років.