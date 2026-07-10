Сергій Разумовський

Ярослава Магучіх здобула перемогу на чемпіонаті України зі стрибків у висоту та стала найкращою у національній першості.

Українська легкоатлетка розпочала виступ на турнірі одразу з висоти 1.87 м і впевнено подолала її з першої спроби. На цьому етапі боротьбу з Магучіх у секторі продовжувала Ірина Геращенко, яка також успішно взяла планку 1.87 м.

Ключовим моментом змагань стала висота 1.93 м. Саме на ній Магучіх фактично гарантувала собі чемпіонський титул. Геращенко після невдалої спроби на 1.90 м вирішила перенести наступний стрибок на більшу висоту, однак продовжити боротьбу за золото їй не вдалося.

Попри забезпечену перемогу, Магучіх не завершила виступ і залишилася у секторі, щоб покращити свій результат. Наступною для неї стала планка 1.96 м, яку вона також підкорила. Після цього українська стрибунка замовила висоту 2.00 м і змогла успішно її взяти, завершивши змагання з дуже солідним результатом.

Для Магучіх ця перемога стала особливою. Вона вперше за п’ять років здобула золото чемпіонату України у стрибках у висоту. Загалом це другий титул на національній першості в її кар’єрі.

Також результат 2.00 м став для Магучіх уже третім стрибком за цю позначку в нинішньому сезоні. Українка продовжує залишатися лідеркою світового сезону з результатом 2.03 м, який вона показала на початку року у Львові.

Таким чином, Магучіх підтвердила статус головної фаворитки та однієї з найстабільніших стрибунок сезону, впевнено вигравши чемпіонат України і знову подолавши символічну двометрову межу.

Раніше Геращенко виграла Меморіал Лонського у Бердичеві.