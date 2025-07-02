Денис Сєдашов

Український стрибун у висоту Олег Дорощук повідомив, що знявся з етапу Діамантової ліги та не братиме участі у змаганнях до початку чемпіонату України з легкої атлетики, який стартує 8 серпня.

Про це спортсмен розповів у коментарі Суспільне Спорт, зазначивши, що довгий час має проблеми з коліном, які заважають йому повноцінно тренуватися та змагатися.

Коліно турбувало мене давненько, але не зважав на те. В мене завжди таке було, що трішки болить у різних місцях, але не зважав: після тренувань лід прикладав протягом тижня, і все проходило. З коліном таке ж. Воно інколи боліло, інколи ні. На етапі Діамантової ліги у Римі, коли стрибав на розминці, то відчував, що щось трохи не так з коліном [...]. Треба поберегтися, укріпити зв’язки. План такий, що інтенсивності не додаємо, тому починаємо закладати базу, як спочатку. Часу було мало після зимового сезону. Може все разом і дало таке. Олег Дорощук

Дорощук пропустив командний чемпіонат Європи через травму.