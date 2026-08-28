Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала своє четверте місце і «срібло» Ірини Геращенко на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Слова легкоатлетки передає «Суспільне Спорт».

Я дуже рада за Ірину, тому що це найкращий сезон для неї. Вона повернулася після народження дитини, вона – мама, і я думаю, що в неї є суперсила.

Я вперше в цьому сезоні поза подіумом, але думаю, що все в моїй голові, тому фізично я готова, але щось сюди привезли, але це нормально. У мене ще три змагання, тому я намагатимуся виступити краще.