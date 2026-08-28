Сергій Разумовський

Відбулася церемонія жеребкування загального етапу Ліги Європи сезону 2026/27. Участь у турнірі візьмуть 36 команд, які перед процедурою розподілили на чотири кошики по дев'ять клубів.

За підсумками жеребкування своїх суперників дізналися одразу кілька клубів, у складі яких виступають українські футболісти. Зокрема, до першого кошика потрапила португальська Бенфіка. Лісабонську команду представляють півзахисник Георгій Судаков і воротар Анатолій Трубін.

У межах загального етапу Бенфіка зустрінеться з АЗ, Міланом, Селтіком, Вікторією Пльзень, Лехом, Омонією, ОФІ та Неймегеном. Таким чином, на португальський клуб чекають матчі проти представників одразу кількох європейських чемпіонатів.

До першого кошика також увійшов грецький Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук. Його команда отримала суперників із Італії, Франції, Чехії, Німеччини, Польщі, Словенії та Португалії.

Зокрема, Олімпіакос зіграє проти Мілана, Марселя, Спарти Прага, Ренна, Ягеллонії, Цельє, Гоффенгайма та Торренсе. Для Романа Яремчука це стане можливістю зіграти проти кількох сильних європейських команд у межах оновленого формату Ліги Європи.

Бельгійський Андерлехт, кольори якого захищає український форвард Данило Сікан, опинився у другому кошику. За результатами жеребкування бельгійський клуб зустрінеться з Ліоном, Марселем, Зальцбургом, Динамо Загреб, Сандерлендом, Ягеллонією, Гоффенгаймом та ОФІ.

Окрему увагу привертає матч Андерлехта проти Сандерленда. Англійський клуб, за який виступає український нападник Тімур Тутєров, був представлений у третьому кошику. Суперниками команди стали АЗ, Мілан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллонія, Лех, Левскі та Торренсе.

Отже, у загальному етапі Ліги Європи може відбутися українське протистояння між Данилом Сіканом і Тімуром Тутєровим. Для цього обом футболістам потрібно потрапити до заявок своїх команд на очну зустріч та вийти на поле.

Усі результати жеребкування

1 кошик

2 кошик

3 кошик

4 кошик

Сезон 2026/27 стане черговим роком дії нового формату єврокубкових турнірів. Команди більше не поділятимуть на традиційні групи з чотирьох учасників. Кожен клуб проведе серію матчів із різними суперниками, а підсумкове місце в таблиці визначатиме подальшу долю команди в турнірі.

Фінальний матч Ліги Європи сезону 2026/27 запланований на 26 травня 2027 року. Вирішальна зустріч відбудеться у Франкфурті, а її прийматиме стадіон Вальдштадіон.