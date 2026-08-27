Сергій Разумовський

Ірина Геращенко здобула срібну медаль на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Українська стрибунка у висоту завершила змагання з результатом 2,00 метра та повторила особистий рекорд кар’єри.

Ще одна представниця України, Ярослава Магучіх, посіла четверте місце. Олімпійська чемпіонка подолала планку на висоті 1,96 метра, але не змогла продовжити боротьбу за нагороди. Юлія Левченко завершила виступ на дев’ятій позиції.

Хронологія змагань

Ірина Геращенко та Юлія Левченко розпочали фінал із нижчих висот і без додаткових спроб подолали стартові планки. Ярослава Магучіх вирішила вступити в боротьбу пізніше та розпочала виступ із висоти 1,93 метра.

Планку 1,93 метра з першої спроби взяли Магучіх і Геращенко. Левченко після двох невдалих стрибків вирішила перенести останню спробу на висоту 1,96 метра. Однак подолати цю планку українці не вдалося, тому вона завершила змагання на дев’ятій позиції.

Результат Левченко також означав, що вона втратила шанси відібратися до фіналу Діамантової ліги. Натомість Геращенко та Магучіх продовжили боротьбу за медалі. Обидві українки взяли висоту 1,96 метра з першої спроби.

На висоті 1,98 метра Геращенко знову не припустилася помилки. Українка подолала планку з першого стрибка та повторила свій найкращий результат сезону. На той момент Ірина залишалася єдиною учасницею, яка проходила всі висоти з першої спроби. Загалом їй вдалося безпомилково подолати шість планок поспіль.

Після висоти 1,98 метра в секторі залишилися чотири спортсменки. Геращенко, австралійка Нікола Оліслагерс і представниця Чорногорії Марія Вукович узяли цю висоту. Ярослава Магучіх не змогла зробити це з першої спроби та перенесла дві спроби на 2,00 метра.

Геращенко продовжила виступ на висоті 2,00 метра. Українка з першої спроби подолала планку та повторила особистий рекорд кар’єри. Цей результат гарантував їй місце на п’єдесталі пошани.

Оліслагерс підкорила висоту 2,02 метра, що дозволило їй посісти перше місце. Геращенко завершила змагання другою з результатом 2,00 метра. Вукович виборола бронзову медаль, зупинившись на позначці 1,98 метра.

Магучіх після результату 1,96 метра залишилася без медалі та посіла четверте місце. Українка намагалася продовжити боротьбу на висоті 2,00 метра, однак подолати її не змогла.

🏆 Підсумкові результати

Перше місце – Нікола Оліслагерс, Австралія – 2,02 метра.

Друге місце – Ірина Геращенко, Україна – 2,00 метра.

Третє місце – Марія Вукович, Чорногорія – 1,98 метра.

Завдяки срібній медалі в Цюриху Геращенко відібралася до фіналу Діамантової ліги. Вона виступить у вирішальному турнірі разом із Магучіх, яка також здобула право взяти участь у фіналі за підсумками сезону. Фінал Діамантової ліги відбудеться в Брюсселі 4 – 5 вересня.

Нагадаємо, Українка Климець здобула перемогу на змаганнях срібної серії в Угорщині.