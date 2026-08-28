Геращенко вперше за 3 роки випередила Магучіх на етапі Діамантової ліги
Востаннє це було на турнірі в Монако
Ірина Геращенко / Фото - Суспільне
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше з 2023 року виграла у Ярослави Магучіх на етапі Діамантової ліги.
У Цюриху Геращенко стала другою, а Магучіх – 4-ю.
Таке сталось вперше за три роки. Востаннє Ірина випереджала Ярославу у липні 2023 року на етапі у Монако. Тоді Геращенко завоювала срібло, а Магучіх – бронзу.
З того моменту вони провели 16 стартів в одному секторі.
Нагадаємо, що Магучіх і Геращенко вийшли у фінал Діамантової ліги, що відбудеться 4-5 вересня в бельгійському Брюсселі.