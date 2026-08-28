Володимир Кириченко

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше з 2023 року виграла у Ярослави Магучіх на етапі Діамантової ліги.

У Цюриху Геращенко стала другою, а Магучіх – 4-ю.

Таке сталось вперше за три роки. Востаннє Ірина випереджала Ярославу у липні 2023 року на етапі у Монако. Тоді Геращенко завоювала срібло, а Магучіх – бронзу.

З того моменту вони провели 16 стартів в одному секторі.

Нагадаємо, що Магучіх і Геращенко вийшли у фінал Діамантової ліги, що відбудеться 4-5 вересня в бельгійському Брюсселі.