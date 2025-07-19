Фельфнер — чемпіон Європи U-23 у метанні списа
Українець здобув медаль, показавши результат 81,14 м
близько 13 годин тому
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Український легкоатлет Артур Фельфнер став переможцем чемпіонату Європи з легкої атлетики U-23, здобувши золоту медаль у метанні списа.
У напруженій боротьбі Фельфнер вирвав перемогу в останній спробі, коли показав результат 81,14 метра. До цього моменту він був третім.
Українець також захистив титул чемпіона молодіжного Євро.
Магучіх — четверта на етапі Діамантової ліги в Лондоні.