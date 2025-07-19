Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала невдалий виступ на етапі Діамантової ліги в Лондоні.

Ярослава Магучіх завершила лондонський етап Діамантової ліги на четвертому місці, зупинившись на висоті 1,93 м. Це — перша поява українки поза п'єдесталом на етапах Діамантової ліги за останні три роки.

У коментарі для Суспільне Спорт спортсменка зізналася, що не задоволена результатами, але панікувати не збирається:

Думаю, панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, бо це не ті результати. Останні два старти — не ті результати, на які я можу стрибати. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт — чемпіонат світу, будемо готуватися до нього. Ярослава Магучіх

Левченко не виступить на етапі Діамантової ліги в Лондоні.