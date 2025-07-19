Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла четверте місце у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Магучіх завершила змагання з результатом 1,93 м, поступившись суперницям за спробами.

Перемогу здобула британка Морган Лейк – 1,96 м.

Друге і третє місця зайняли Еліонор Паттерсон та Крістіна Гонзель, які також взяли висоту 1,93 м, але зробили це з меншою кількістю невдалих спроб.

Змагання проходили в ускладнених погодних умовах — у Лондоні пройшов дощ, через що сектор для розбігу був слизьким.

Магучіх вперше з 2022 року залишилася поза топ-трійкою.

Раніше повідомляли, що Левченко пропустила етап Діамантової ліги у Лондоні.