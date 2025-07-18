Вже цієї суботи, 19 липня, Діамантова ліга-2025 зробить зупинку в Лондоні. Це буде 11-й етап сезону, а сам турнір відбудеться на 60-тисячному стадіоні, квитки на який розкуплені повністю. Ось п’ять головних сюжетів, за якими варто стежити.

Лайлз стартує на 100 м

Ноа Лайлз впевнено розпочав сезон Діамантової ліги, здолавши в Монако Леціле Тебого з результатом 19.88 у бігу на 200 метрів. У Лондоні американець стартує вже на дистанції 100 м, де також має добрі спогади: перемоги в останніх двох сезонах.

Однак цього разу конкуренція буде надзвичайною. Тебого прагне реваншу, Акані Сімбіне демонструє чудову форму, а Жарнел Гʼюз виступить за підтримки домашньої публіки. Не варто забувати й про Обліка Севіля, який торік уже перемагав Лайлза в Ямайці.

Повернення Хассан

Останнім часом Сіфан Хассан рідко виступала в Діамантовій лізі, сфокусувавшись на шосейних дисциплінах. Але в Лондоні нідерландська зірка знову вийде на доріжку – цього разу в бігу на одну милю.

Її суперницями стануть, зокрема, австралійка Джесс Халл, яка володіє світовим рекордом на 2000 м. Для Хассан це буде перша поява в серії з 2022 року, а в Лондоні вона востаннє бігла в 2023-му, посівши третє місце на 5000 м.

Магучіх потребує поштовху

Ярослава Магучіх розпочала сезон яскраво: перемоги в Сямень і Кецяо з результатом 2.00 м заклали фундамент захисту титулу. Але в червні українка поступилася двічі – в Стокгольмі та Парижі – австралійці Ніколі Оліслагерс.

Магучіх вже гарантувала собі місце у фіналі серії, тому результат у Лондоні нічого не змінить у рейтингу.

Проте Олімпійська чемпіонка прагне реабілітації й повернення на переможну стежку вже цієї суботи.

Бол бореться за місце у фіналі

На відміну від Магучіх, Фемке Бол ще не має гарантованого місця у фіналі. Але три поспіль перемоги в бігу на 400 м з бар'єрами майже забезпечили їй прохід. У Монако вона показала найкращий результат сезону – 51.95, а торік у Лондоні встановила рекорд Діамантової ліги – 51.30.

Бол традиційно добре виступає на лондонському етапі, і саме тут може остаточно закріпити свій статус фаворитки сезону.

Британські дуелі: 800 м і 400 м

Хоча Кілі Годжкінсон травмована, жіночі 800 метрів не втратять видовищності – три британки зійдуться в боротьбі: Джорджія Белл, переможниця етапу в Стокгольмі, дворазова тріумфаторка Лаура Мюїр та її співвітчизниця Джемма Рікі.

А ще одне британське протистояння – в чоловічому бігу на 400 м, де зустрінуться срібний призер Олімпіади Меттью Гадсон-Сміт та чинний чемпіон Діамантової ліги Чарлі Добсон.