Український метальник списа Артур Фельфнер висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про перемогу на чемпіонаті України та подальших планах:

Я знав, що (спина) не болітиме так сильно, як на тренуваннях. Тут рух набагато швидший ніж на тренуваннях, тому вона не встигає схватити. Коли я метнув за 80 метрів, то підійшов до тренера: він сказав, щоб я завершував. Але я сказав, що почуваю себе добре і можу ще пометати. Відпрацьовували технічні моменти. Дві спроби за 80 м: з з тим, як я тренувався, то це хороші метри для мене.

Якщо чесно, то ми з тренером домовились, що я буду метати на техніку. Дві спроби в технічному плані не вийшли, він сказав мені агресивніше бігти. Я агресивніше пробіг і метнув за 80 м. Тому з технікою загалом впорався.

Після третьої спроби подумав, що можу метнути набагато краще, потім четверта – за 77 м, п'ята – за 80 м, а в ній я в технічному моменті взагалі не впорався. Тому хотів шосту спробу більш метнути, але не вийшло. Нічого, будемо готуватись на ЧС в Токіо. Всі старти пропускаю, зокрема етап Діамантової ліги пропускатиму в Польщі.