Фельфнер став чемпіоном України-2025, випередивши найближчого суперника на 16 м
Артур без проблем виграв внутрішню першість
31 хвилину тому
Артур Фельфнер / Фото - Facebook
Учасник Олімпіади у Парижі Артур Фельфнер став чемпіоном України з легкої атлетики, який пройшов у Львові.
Артур став кращим у секторі для в метання списа.
Фельфнер показав результат 80,70 м.
Чемпіонкою серед жінок у цій дисципліні стала Вікторія Банира.
Чемпіонат України з легкої атлетики. Метання списа. Чоловіки
1. Артур Фельфнер – 80,70 м
2. Дмитро Федусов – 64,69
3. Дмитро Шеремет – 64,36
Жінки
1. Вікторія Банира – 46,74
2. Поліна Шапочка – 45,10
3. Ярослава Аполосова – 43,50
