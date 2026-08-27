Магучіх, Геращенко та Левченко на Діамантовій лізі в Цюриху. Відеотрансляція
Змагання розпочнуться о 19:27 за київським часом
У четвер, 27 серпня, відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок на етапі Діамантової ліги в швейцарському Цюриху.
Україну на турнірі представлять: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
Старт змагань — о 19:27 за київським часом. Пряму трансляцію сектору дивіться на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт».
Українські стрибунки у висоту Магучіх, Левченко та Геращенко — у топ-10 оновленого світового рейтингу.