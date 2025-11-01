Бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан в інтерв’ю Суспільне Спорт поділився очікуваннями від наступного сезону:

Сезон починається у травні. Можна спокійно їздити, набиратися змагального досвіду. А потім готуватися на чемпіонат Європи.

У нас чемпіонат Європи у серпні, а потім за два тижні – одразу цей абсолютний чемпіонат світу. Лише одна форма буде, яку треба потримати декілька тижнів: це «стрільнути» на Європі та абсолютному ЧС.

Ultimate Championship – це класно, бо це швидкі змагання. Вісім чоловіків та жінок відбираються за топом рейтингу. Це одноденні змагання, без кваліфікації. Це прикольно. Швидко, енергійно та потужно – всі будуть задоволені.