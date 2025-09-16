Український метальник молота Михайло Кохан поділився враженнями після виступу у фіналі чемпіонату світу, де посів четверте місце.

В коментарі Суспільне Спорт він зазначив, що задоволений своїм результатом і бачить у цьому стимул для подальшої роботи.

Щороку в мене результат зростає, в усіх інших — також. Так, все, що міг, сьогодні зробив. Я задоволений собою. З таким результатом не соромно і програвати.

Так, Бенце [Галаш] — молодець, зробив гарну роботу. Майже показав свій топрезультат цього року, тому він справді заслуговує на медаль.

Кацберг? Беззаперечний лідер, чемпіон. Низький уклін йому. Виграв би будь-який чемпіонат світу за 20 років.

Як бачимо, наприкінці сезону особистий рекорд, майже на пів метра покращив — це не може не тішити, і минулого року так само було. Взагалі дуже добре, що я зміг показати особистий рекорд. Це надає мені гарного настрою. А так це гарний стимул на наступний рік працювати: буде чемпіонат Європи, абсолютний чемпіонат світу з гарним призовим фондом.

Третє місце було й нібито моє. Токіо — місто розбитих надій, бо вище четвертого ще тут не підіймався: як на Олімпіаді мене вибили талановиті спортсмени з Норвегії та Польщі, так і тут.

Що сказати, слава Україні.