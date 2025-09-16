Кохан з найкращим результатом у кар’єрі залишився без медалі чемпіонату світу-2025
Українець метнув молот на 82.02 м
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
У японському Токіо завершилися змагання з метання молота у рамках чемпіонату світу-2025.
Українець Михайло Кохан залишився без нагороди. Бронзовий призер Олімпіади-2024 встановив свій найкращий результат у кар’єрі (82.02 м), але цього виявилося достатньо тільки для 4 місця. Перемогу здобув Ітан Кацберг, який завоював золото з рекордом чемпіонатів світу (84.70 м).
ЧС-2025. Метання молота
1. Ітан Кацберг (Канада) – 84.70 м
2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 82.77 м
3. Бенце Галаш (Угорщина) – 82.69 м
4. Михайло Кохан (Україна) – 82.02 м
Нагадаємо, що Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.
Поділитись