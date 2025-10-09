Володимир Кириченко

Бронзовий призер Ігор у Парижі український легкоатлет Михайло Кохан в інтерв'ю Суспільне Спорт прокоментував свій виступ у фіналі чемпіонату світу-2025 в секторі для метання молота.

Для тебе це ж позитивний результат?

«Ну, це позитивний результат. Але оці місця, третє-п’яте, – просто не вистачило везіння. Усе в цих людей є, але трішки чогось не вистачило».

Як так вийшло, що 82 (метри) – це не медаль?

«Це взагалі треш якийсь, я не знаю. Коли ми починали метати молот, то там було небагато людей, які туди кидають. Тому ми так прикинули, що я підросту, вони підростуть, хтось, можливо, вже не буде так далеко метати – то, якби, відкрита дорога до першого місця. Але так вийшло, що зі мною з’явилися ще хлопці, і вони також прогресують разом зі мною».

Те, що молоді (атлети) піднімаються, ще молоді з’являються, – воно десь зупиниться? Чи наступного року, через два, чотири роки на Олімпіаді ми побачимо ще пару 22-річних хлопців, які 82 будуть лупити?

«Все може бути. От зараз наймолодший – це угорець Армін Сабадос. Він 77.20 метнув у 19. Але хочу сказати, у нього гарна техніка, і він сильний хлопець, то може і 80 метати найближчими роками. Аби не травми, бо у нього щось там вже болить».

А в тебе? Коліно, бачимо...

«Дивлячись від дня тижня. Буває, щось болить, буває, що не болить. Знаєш, кожен день щось нове».

Сезон глобально ти пройшов здоровим чи були проблеми?

«Так, дякувати Богу, усе нібито нормально пройшло».

Нагадаємо, Кохан з найкращим результатом у кар’єрі залишився без медалі чемпіонату світу-2025.