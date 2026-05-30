Український метальник молота Михайло Кохан уп’яте поспіль у сезоні-2026 піднявся на подіум міжнародних змагань.

На «срібному» етапі Континентального туру Trond Mohn Games у норвезькому Бергені Кохан здобув бронзову нагороду. Українець показав результат 79.62 м — це його другий найкращий показник у сезоні.

Для Кохана це був шостий старт у 2026 році. Сезон він розпочав на Кубку Європи з метальних дисциплін у березні на Кіпрі, де посів четверте місце. Після цього українець провів чотири старти, на яких здобув по два «золота» та «срібла».

У Бергені Кохан був єдиним представником України. Його спроба на 79.62 м дозволила продовжити подіумну серію до п’яти турнірів поспіль.

Переможцем змагань став француз Янн Шоссінанд, який метнув молот на 81.07 м. Він став четвертим спортсменом сезону, кому вдалося подолати позначку 81 метр. Друге місце посів угорець Бенце Галаш із результатом 80.59 м.

Раніше Кохан завоював срібло на етапі Золотої серії в Кенії.