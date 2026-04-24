Денис Сєдашов

Український легкоатлет Михайло Кохан став срібним призером етапу Золотої серії Світового легкоатлетичного туру, що пройшов у Кенії. У секторі для метання молота українець продемонстрував свій найкращий результат у поточному сезоні.

Найуспішнішою для Кохана стала спроба на 81,26 м. Цей показник дозволив Михайлу посісти підсумкове друге місце.

Перемогу здобув олімпійський чемпіон із Канади Ітан Катцберг, який відправив снаряд на 82,43 м.

Також у межах цього турніру виступила українка Ірина Климець. У жіночому секторі з метання молота вона посіла сьоме місце з результатом 66,90 м.

