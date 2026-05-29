Сергій Разумовський

Еліна Світоліна (WTA, 7) продовжує успішний виступ на кортах Roland Garros-2026. Українська тенісистка здобула вже третю перемогу на турнірі, упевнено подолавши бар’єр 1/16 фіналу. У матчі третього кола Світоліна у двох сетах обіграла представницю Німеччини Тамару Корпач (WTA, 95).

Матч 1/16 фіналу проти Тамари Корпач Світоліна провела на високому рівні. У першому сеті українка одразу захопила ініціативу, впевнено контролювала хід розіграшів і довела партію до переконливої перемоги з рахунком 6:2. У другому сеті боротьби було трохи більше, однак Еліна зберегла концентрацію у ключові моменти та закрила партію з рахунком 6:3.

Таким чином, Світоліна оформила перемогу у двох сетах і вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2026. На цій стадії українська тенісистка зіграє з переможницею матчу між американкою Пейтон Стернс (WTA, 78) та швейцаркою Беліндою Бенчич (WTA, 11).

Нагадаємо, українка, яка отримала сьомий номер посіву, розпочала свій шлях на французькому мейджорі з непростого поєдинку. У першому раунді їй довелося витратити чимало сил у протистоянні з угорською тенісисткою Анною Бондар. Та зустріч розтягнулася на три сети, а переможниця визначилася лише на 10-очковому тайбрейку вирішальної партії. Світоліна зуміла витримати напругу та пройти далі.

У другому колі лідерка українського жіночого тенісу діяла вже значно впевненіше. Вона зустрічалася з іспанкою Кейтлін Кеведо та здобула перемогу у двох партіях, не дозволивши суперниці перевести гру в затяжне протистояння.

Після цього результату боротьбу на турнірі серед українок продовжують одразу три представниці. Еліна Світоліна та Марта Костюк уже гарантували собі участь в 1/8 фіналу. Ще одна українська тенісистка, Олександра Олійникова, має провести матч 1/16 фіналу проти «нейтральної» діани шнайдер.