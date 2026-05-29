Денис Сєдашов

Український півзахисник Андрій Ярмоленко підписав нову угоду з київським Динамо. Контракт із 36-річним вінгером розрахований на один рік — до червня 2027 року.

У сезоні-2025/26 Ярмоленко взяв участь у 22 матчах УПЛ, у яких забив 9 м'ячів, ставши другим найкращим бомбардиром столичної команди в чемпіонаті.

Наразі на рахунку футболіста 123 голи в рамках вищого дивізіону України. За цим показником він ділить друге місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії турніру із Сергієм Ребровим. До історичного рекорду Максима Шацьких (124 голи) Ярмоленку залишається забити два м'ячі.

